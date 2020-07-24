عاجل.. 7 وفيات و570 إصابة جديدة بكورونا.. والحصيلة تقفز إلى 18834 حالة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، تسجيل 570 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 18834 حالة، منذ وصول الوباء إلى المغرب، في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت وزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب، أنه تم تسجيل 228 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الخميس، إلى الساعة الخامسة من اليوم الجمعة، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 16100 بنسبة 85,5 في المائة.

وتم تسجيل 7 وفيات خلال 24 ساعة، منها 5 بطنجة، بنسبة 1.6 في المائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.