دوغلاس كوستا يتعرض للإصابة ويتغيّب عن مباراة ليون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم اليوم، الجمعة، أن لاعبه البرازيلي، دوغلاس كوستا، تعرّض لإصابة في فخذه الأيمن، ومن المرجح غيابه عن مباراة إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي في السابع من آب/ أغسطس المقبل.

وقال يوفنتوس في بيان له أن كوستا تعرّض لـ"إصابة من الدرجة الثانية في الفخذ الأيمن" وأنه سيتم تقييم وضعه خلال 15 يوما.

وأصيب الدولي البرازيلي البالغ من العمر 29 عاما، خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام المضيف أودينيزي 1-2 الخميس.

ومن المقرر إقامة المباراة ضد ليون على "أليانز ستاديوم" الخاص بنادي يوفنتوس، علما أن الفريق الفرنسي فاز ذهابا على أرضه بهدف دون مقابل.

ويعد كوستا رغم كثرة تعرضه للاصابات عنصرا مهما في صفوف يوفنتوس. وغالبا ما يعتمد عليه المدرب ماوريتسيو ساري في الشوط الثاني.