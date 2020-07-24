15 إصابة جديدة بكورونا في المجتمع العربي بالنقب وإصابتان بمجد الكروم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوضحت معطياتٌ نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن المجتمع العربي في النقب، سجّل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال آخر 24 ساعة، فيما سجّلت بلدة مجد الكروم، في منطقة الشاغور، إصابتان جديدتان بالفيروس، بحسب ما أكّد المجلس المحليّ للبلدة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكشفت معطيات الوزارة أن عدد الإصابات في رهط وصل إلى 507، فيما تعافى 241 شخصا من إصابتهم بالفيروس.

وذكرت أن إصابات حورة بلغت 262، وتعافى 221 شخصا، كما سُجّلَت 303 إصابات بالفيروس في عرعرة النقب، و226 حالة شفاء.

وأوضحت أن عدد الإصابات في اللقية، وصل إلى 38، فيما تعافى 20 شخصا.

وسجّلت كسيفة 151 إصابة بالفيروس حتى اليوم، مع تسجيل 40 حالة تعافي، فيما أحصت تل السبع 23 إصابة حتى اليوم، تعافى منهم 8 أشخاص.

بدوره، قال مجلس مجد الكروم في بيانه: "بعد الموافقة على النشر نعلن لكم عن الإصابتين رقم 20 و 21 (في البلدة)، السيدة مروة عبد منصور، وابنتها رولان منصور، بكورونا".

وذكر المجلس أن "الحالات (الإصابات بالفيروس) تزداد في مجد الكروم".

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وطالب "كل من كان له اتصال مباشر مع الأخت مروة منصور أو ابنتها رولان (المُصابتين الجديدتين) في الأسبوعين الماضيين، أن يدخل للحجر الصحيّ، ويجري الفحص بشكل فوري".

وأشار إلى أن "كل من كان باتصال مباشر (مع المُصابتين الجديدتين) عليه أن يُتمّم مدة الحجر (التي تمتد لـ) 14 يوما، حتى لو كانت نتيجة الفحص سالبة (غير حاملة للفيروس)".

وطالب المجلس، الالتزام "بتعليمات وزارة الصحة الكاملة، وارتداء الكمامات والمحافظة على البعد بين الأفراد، و(الحفاظ على) النظافة والتعقيم".

وأُعلن عن إصابتَي مجد الكروم، بعد ساعات من معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، وذكرت فيها أن قرية عين ماهل، سجلت 18 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 91 إصابة.

وقال المجلس المحلي في عين ماهل لإن المعطيات مقلقة جدا، وطالب بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الوقائية حفاظا على سلامتهم.

وشدد المجلس على أن "انتهاك الحجر الصحي مخالفة قانونية وغرامة مالية، وأنه يجب إكمال الحجر لمدة 14 يوما، والبقاء في غرفة منفصلة جيدة التهوية مع باب مغلق، والخروج من الغرفة فقط لنشاطات ضرورية ولأقصر وقت ممكن مع تغطية الفم والأنف بقناع فم- أنف أو القماش، وإذا تواجد عدة معزولين في نفس المنزل، فيمكنهم البقاء معًا في نفس الغرفة. إذا كان العزل مطلوبًا من جميع أفراد الأسرة، فلا توجد قيود خاصة داخل المنزل".