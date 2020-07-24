8 نصائح للتخلص من دهون البطن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دهون المعدة والبطن "الكرش" معضلة الكثيرين في مختلف أنحاء العالم، وعادة ما تتصدر محركات البحث على شبكة الإنترنت، التي تعج بالوصفات والخلطات للتخلص منها.

قدم الطبيب التركي أيمن صقللي، 8 نصائح للتخلص من دهون المعدة، لا سيما في ظل التدابير الوقائية التي فرضها تفشي فيروس كورونا من تقييد حرية الحركة والتنقل وممارسة التمارين في الصالات الرياضية.

وقال صقللي إن استهلاك الوجبات الغنية بالدهون غير الصحية زاد خلال فترات الحجر الصحي، وبالتالي تزايدت المخاوف بشأن التأثير السلبي على الجهاز المناعي، بخلاف محاولات الجميع في الحفاظ على جسم صحي بعيد عن الكيلوغرامات الزائدة و"الكرش".

وهذه أبرز 8 نصائح للحفاظ على الصحة العامة:

1- اشغل وقتك بمهام وخطط محددة، ولا تدع الفراغ يقضي عليه، حتى لا ينصب تفكيرك على اللجوء إلى تناول الوجبات غير الصحية.

2- ابدأ يومك بوجبة الإفطار، بشرط أن تحتوي على عناصر غذائية غنية تساعد على زيادة التمثيل الغذائي (الاستقلاب)، وحرق الدهون بالجسم.

3- اتبع نظام غذائي متوازن يحتوي على دهون صحية وبروتين وألياف وخضروات وفاكهة، لأنها عناصر غذائية مفيدة، وتشعرك بالشبع لفترات طويلة، وتقوي الجهاز المناعي.

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4- اهتم بشرب الماء على مدار ساعات اليوم، لأنها تعمل على تغذية ورطوبة الجسم، وتحد من تراكم الدهون.

5- قم بتحضير الطعام بطرق صحية، مسلوقة أو مشوية، لأنها تساعد على تحسين الهضم والحفاظ على عناصرها المفيدة من المعادن والفيتامينات.

6- قم بتقسيم طعام اليوم على خمس وجبات صحية متوازنة، يتوافر فيها العناصر المفيدة بعيدا عن الدهون غير الصحية.

7- احرص على ممارسة نشاط رياضي يومي، بحد أدنى 30 دقيقة، للحفاظ على حيوية الجسم، وتخفيف التوتر، وتحصين الجهاز المناعي.

8- حافظ على عدد ساعات النوم بشكل منتظم 8 ساعات يوميا، وابتعد عن السهر، لمساعدة الجسم على تمثيل غذائي جيد.

واختتم الطبيب أيمن صقللي نصائحه محذرا بأن "زيادة الوزن والكرش أحد أهم مسببات تصلب الشرايين وأمراض القلب والسكري".