1918 إصابة بكورونا في آخر 24 ساعة ووفاتان جديدتان منذ ظهر اليوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي شخصان، منذ ظهر اليوم الجمعة، إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وسُجّلَت 1918 إصابة جديدة بالفيروس في إسرائيل، في آخر 24 ساعة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في بيان.

وذكرت وزارة الصحة أن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 59475 حتى الساعة 17:58 من مساء (اليوم) الجمعة، بينهم 448 وفيّات".

وأوضحت أن "هناك 308 وُصفت حالاتهم بالخطيرة" من مجمل الإصابات، مُشيرة إلى أن 84 شخصا يُعالجون بواسطة التنفس الاصطناعيّ.

وقالت الوزارة في بيانها، إن 26797 شخصا تماثلوا للشفاء، لافتةً إلى أن عدد الإصابات النشِطة، وصل إلى 32230.

وبحسب معطيات سابقة نشرتها شعبة الاستخبارات العسكريّة ("أمان")، اليوم، فإنّ ثلثيّ الذين أصيبوا أمس الخميس، تقلّ أعمارهم عن 40 عامًا.

وتتصدّر القدس عدد الإصابات النشطة، بـ4683 إصابة، بحسب ما ذكرت الوزارة، ظهر اليوم.

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ودخلت تقييدات أخرى حيّز التنفيذ عند الخامسة من مساء اليوم الجمعة، بحسب ما أعلنت الحكومة الإسرائيليّة، الأسبوع الماضي، على أن تستمرّ حتى الخامسة من فجر يوم الأحد المُقبل.

وتتضمّن التقييدات الجديدة إغلاق كافة المراكز التجاريّة المفتوحة والمغلقة، بالإضافة إلى المحال التجارية في الشوارع والنوادي الرياضيّة وصالونات الحلاقة، على أن تبقى البقالات والشبكات الغذائيّة والصيدليّات مفتوحة.

وسمحت "لجنة كورونا البرلمانيّة"، الخميس، بفتح المتاحف والأماكن السياسيّة يومي الجمعة والسبت مع اتباع قواعد "الشارة البنفسجيّة"، على أن تفتح النوادي الرياضيّة عند السادسة من صباح الأحد.

أما الإغلاق العام فتقرّر تأجيله إلى السادس من آب/ أغسطس المقبل، وفق ما ذكرت القناة 12 أمس، الخميس.

ومن المقرّر أن تستمر المواصلات العامة في عملها بالتقييدات الحاليّة، حتى 50 مسافرًا في الحافلة العاديّة وحتى نصف حمولة الحافلات الأخرى.