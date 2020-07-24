شحنة مستلزمات طبية من مصر لليمن

الجمعة 24 يوليه 2020

تلقى مركز الملك سلمان للإغاثة، مساء اليوم الجمعة، الدفعة الثانية من مساعدات مصرية إلى اليمن.

واشتملت الدفعة الثانية من المساعدات على محاليل طبية وألبسة وقائية، ومستلزمات طبية لمجابهة فيروس كورونا.