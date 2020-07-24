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شحنة مستلزمات طبية من مصر لليمن

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الجمعة 24 يوليه 2020

تلقى مركز الملك سلمان للإغاثة، مساء اليوم الجمعة، الدفعة الثانية من مساعدات مصرية إلى اليمن.

واشتملت الدفعة الثانية من المساعدات على محاليل طبية وألبسة وقائية، ومستلزمات طبية لمجابهة فيروس .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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