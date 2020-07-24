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شكرا لقرائتكم خبر عن شحنة مستلزمات طبية من مصر لليمن والان مع التفاصيل
الجمعة 24 يوليه 2020
تلقى مركز الملك سلمان للإغاثة، مساء اليوم الجمعة، الدفعة الثانية من مساعدات مصرية إلى اليمن.
واشتملت الدفعة الثانية من المساعدات على محاليل طبية وألبسة وقائية، ومستلزمات طبية لمجابهة فيروس كورونا.
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