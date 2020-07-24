قرقاش : إستهداف إعلام قطر وتركيا لدور الإمارات إقرار بمحوريتها

الجمعة 24 يوليه 2020

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم الجمعة أن استهداف الإمارات من قبل منصات إعلامية قطرية وتركية وإخوانية، إقرار بمحورية أبوظبي ومصداقيتها بعيدا عن ”مؤمرات الخيم والتسجيلات“ . وقال قرقاش في تغريدة على تويتر: ”تضخيم دور الإمارات الإقليمي والذي دأبت عليه المنصات الإعلامية القطرية والتركية والإخوانية سلاح ذو حدين لمن يقود هذه الحملة السوداء، ومقصد هذه الحملات شيطنة الإمارات ولكنه في جزء منه إقرار بمحورية الإمارات ومصداقيتها بعيدا عن مؤمرات الخيم والتسجيلات“. وأضاف: ”كما أن تضخيم دور الإمارات يبيّنها وكأنها الرقم الصعب والدولة التي ترفع لواء التصدي للتدخلات الإقليمية في الشأن العربي دعاية مجانية لا نستحقها كلها، فنحن شريك لقوى خيّرة في المنطقة تسعى إلى الاستقرار والتنمية وترفض الخضوع العربي للقوى الإقليمية“. وتابع: ”ولا شك أن جزءا من هذه الحملة السوداء المستمرة والتي يتم إنفاق الملايين عليها يعود إلى العجز عن مجاراة الطموح الإماراتي والريادة العلمية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، فحين ندرك أن الجار يسرف بهدف شيطنتنا اعلموا أن لأمواله أثرا في تعزيز موقعنا ودورنا“.

