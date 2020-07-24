شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: قطر دأبت على تفكيك الجبهة الوطنية اليمنية والان نبدء بالتفاصيل
وتابع عبر "تويتر": "اتجهت قطر لإنشاء فضائيات ومواقع إلكترونية دأبت على الإساءة للحكومة اليمنية وتفكيك الجبهة الوطنية وشغل الرأي العام بأزمات جانبية وقضايا ثانوية، ولم تختلف في مضمون خطابها السياسي والاعلامي عن قناة المسيرة التي تبث بإشراف وتمويل خبراء حزب الله وإيران".
وأضاف: "مؤسف أن تقف قطر بعيدا عن الاصطفافات العربية حيال مختلف القضايا والتحديات التي تواجهها أمتنا العربية وفي مقدمتها الأزمة اليمنية،وأن تكون مواقفها على النقيض من العمل والاجماع والأمن العربي المشترك، وتقديم خدمات مجانية لنظام الملالي في إيران من باب تصفية الحسابات والمكايدة السياسية".
ودعا حكومة قطر لمراجعة مواقفها وسياساتها وعدم اتخاذ الملف اليمني مادة للمكايدة والابتزاز السياسي والتنكر لتضحيات الشعب اليمني والعزف على معاناته وجراحاته وهو يتصدر اليوم معركة التصدى للمشروع التوسعي الإيراني وسياساته التخريبية التي تستهدف كامل دول المنطقة دون استثناء.
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