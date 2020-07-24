شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. لبنان 147 إصابة والمغرب 570 والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه خلال الساعات الـ 24 الماضية أجري 8719 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1666، وسجل كذلك ارتفاع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 46.
فيما سجلت المغرب 570 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل عدد المصابين فيها إلى 18834، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 299 بعد الإعلان عن سبع وفيات جديدة.
وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت إلى 16100 بعد تعافي 228 شخصاً، مشيرةً إلى أن عدد الحالات الحرجة وصل إلى 46.
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