اصابة مدير عام بوزارة الصحة بفيروس كورونا

افاد مصدر طبي، الجمعة، باصابة مدير عام في وزارة الصحة بفيروس كورونا وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "مدير عام دائرة التوعية والاعلام في وزارة الصحة والبيئة امير علي الحسون اصيب بفيروس كورونا". واعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن تسجيل ٢٤٥٨ اصابة جديدة بفيروس كورونا.



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