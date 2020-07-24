صحة الكرخ توضح توزيع الاصابات بكورونا المسجلة اليوم





أبو دشير -——- ٧

أبو غريب ——— ٧

الاسكان ———- ٢

الاعلام ———- ٦

البياع ———— ١٥

التاجي ———- ١

التراث ———- ٢

الحارثية ——— ٢

الحرية ———- ٢٤

الخطيب ——— ٤

الدورة ———- ٢٢

الدولعي ——— ١

الرحمانية ——- ٦

السيدية ——— ٢١

الشالجية ——— ١

الشرطة الخامسة ——- ٣

الشعلة ——— ٣٥

الصالحية —— ٦

الطارمية ——- ١٠

الطوبجي ——- ٩

العامرية ——- ٣

العطيفية ——- ٣

الغزالية ——— ١٠

القادسية ——- ٣

الكاظمية ——- ١٨

الكرخ ———- ٣

المحمودية —- ١٦

المكاسب —— ٥

المنصور ———- ٤

المواصلات —— ٣

النصر والسلام —— ١

اليرموك ———- ١٥

اليوسفية ——— ١

جكوك ———— ١

حي الجامعة —- ١٦

حي الجهاد ——- ١٤

حي الخضراء —- ١

حي العامل ——— ٣٧

حي العدل ——— ١٦

سويب ————- ١

سبع البور ———- ١

شارع حيفا ——— ٢

ناحية الرشيد —— ٣

سكنة جانب الرصافة ——— ١٢

محافظة صلاح الدين —— ١

محافظة النجف ———— ١ وذكرت الدائرة في بيان تلقت السومرية نسوز نسخة منه، ان "اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، هي:-أبو دشير -——- ٧أبو غريب ——— ٧الاسكان ———- ٢الاعلام ———- ٦البياع ———— ١٥التاجي ———- ١التراث ———- ٢الحارثية ——— ٢الحرية ———- ٢٤الخطيب ——— ٤الدورة ———- ٢٢الدولعي ——— ١الرحمانية ——- ٦السيدية ——— ٢١الشالجية ——— ١الشرطة الخامسة ——- ٣الشعلة ——— ٣٥الصالحية —— ٦الطارمية ——- ١٠الطوبجي ——- ٩العامرية ——- ٣العطيفية ——- ٣الغزالية ——— ١٠القادسية ——- ٣الكاظمية ——- ١٨الكرخ ———- ٣المحمودية —- ١٦المكاسب —— ٥المنصور ———- ٤المواصلات —— ٣النصر والسلام —— ١اليرموك ———- ١٥اليوسفية ——— ١جكوك ———— ١حي الجامعة —- ١٦حي الجهاد ——- ١٤حي الخضراء —- ١حي العامل ——— ٣٧حي العدل ——— ١٦سويب ————- ١سبع البور ———- ١شارع حيفا ——— ٢ناحية الرشيد —— ٣سكنة جانب الرصافة ——— ١٢محافظة صلاح الدين —— ١محافظة النجف ———— ١ الشفاء:

٣٠٠

الوفيات :

- وفاة/٥٠سنة/ذكر/الخضراء/محلة٦٤١

- وفاة/٥٥سنة/انثى/الحرية/محلة٤٢٤

- وفاة/٣٣سنة/ذكر/الطارمية/حي الفارس.

- وفاة/٨٠سنة/انثى/حي الجهاد/محلة٨٩٥

- وفاة/٥٢سنة/ذكر/حي الجامعة/محلة٦٢٢

- وفاة/٨٩سنة/ذكر/الطارمية/ناحية المشاهدة/قرية الرواد.

- وفاة/٧٥سنة/ذكر/الدولعي/محلة٤٣٢

- وفاة/٥٥سنة/ذكر/حي الجهاد/محلة٨٧٧



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة الكرخ توضح توزيع الاصابات بكورونا المسجلة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.