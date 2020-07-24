صحة الكرخ توضح توزيع الاصابات بكورونا المسجلة اليوم

أبو دشير -——- ٧
أبو غريب ——— ٧
الاسكان ———- ٢
الاعلام ———- ٦
البياع ———— ١٥
التاجي ———- ١
التراث ———- ٢
الحارثية ——— ٢
الحرية ———- ٢٤
الخطيب ——— ٤
الدورة ———- ٢٢
الدولعي ——— ١
الرحمانية ——- ٦
السيدية ——— ٢١
الشالجية ——— ١
الشرطة الخامسة ——- ٣
الشعلة ——— ٣٥
الصالحية —— ٦
الطارمية ——- ١٠
الطوبجي ——- ٩
العامرية ——- ٣
العطيفية ——- ٣
الغزالية ——— ١٠
القادسية ——- ٣
الكاظمية ——- ١٨
الكرخ ———- ٣
المحمودية —- ١٦
المكاسب —— ٥
المنصور ———- ٤
المواصلات —— ٣
النصر والسلام —— ١
اليرموك ———- ١٥
اليوسفية ——— ١
جكوك ———— ١
حي الجامعة —- ١٦
حي الجهاد ——- ١٤
حي الخضراء —- ١
حي العامل ——— ٣٧
حي العدل ——— ١٦
سويب ————- ١
سبع البور ———- ١
شارع حيفا ——— ٢
ناحية الرشيد —— ٣
سكنة جانب الرصافة ——— ١٢
محافظة صلاح الدين —— ١
محافظة النجف ———— ١
الشفاء:
٣٠٠
الوفيات :
- وفاة/٥٠سنة/ذكر/الخضراء/محلة٦٤١
- وفاة/٥٥سنة/انثى/الحرية/محلة٤٢٤
- وفاة/٣٣سنة/ذكر/الطارمية/حي الفارس.
- وفاة/٨٠سنة/انثى/حي الجهاد/محلة٨٩٥
- وفاة/٥٢سنة/ذكر/حي الجامعة/محلة٦٢٢
- وفاة/٨٩سنة/ذكر/الطارمية/ناحية المشاهدة/قرية الرواد.
- وفاة/٧٥سنة/ذكر/الدولعي/محلة٤٣٢
- وفاة/٥٥سنة/ذكر/حي الجهاد/محلة٨٧٧
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.