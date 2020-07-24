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الحشد يعلن نشر طائرات مسيرة في خمسة قواطع بديالى

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أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، الجمعة، نشر الطائرات المسيرة في 5 من القواطع المهمة ضمن حدود المحافظة.
ونقل اعلام الحشد عن الموسوي قوله، إن “الحشد الشعبي بدأ باعتماد تكتيكات مهمة في معركته ضد تنظيم داعش ولاسيما في المناطق المعقدة من ناحية التضاريس في ديالى خاصة حمرين وريف خانقين وحاوي العظيم من طريق نشر الطائرات المسيرة في 5 قواطع مهمة”.

واضاف الموسوي ،ان” نشر الطائرات المسيرة والتي اصبحت سلاحا مهما في المعركة ضد داعش الارهابي تأتي لمواجهة التضاريس المعقدة وتمشيط مناطق واسعة في مدة وجيزة يساعد المفارز الميدانية على رصد الأهداف”.

وأوضح، ان “الطائرات كانت لها إسهامات في كشف مواقع العديد من خلايا داعش الارهابية قبل مهاجمتها وقتل من فيها في العمليات الاخيرة”، مشيرا إلى أن “عمليات ابطال العراق أسهمت بشكل كبير في تعزيز الأمن والاستقرار بمحافظة ديالى ودرء الخطر عن مناطقها”.

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