الحشد يعلن نشر طائرات مسيرة في خمسة قواطع بديالى

أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، الجمعة، نشر الطائرات المسيرة في 5 من القواطع المهمة ضمن حدود المحافظة.
ونقل اعلام الحشد عن الموسوي قوله، إن “الحشد الشعبي بدأ باعتماد تكتيكات مهمة في معركته ضد تنظيم داعش ولاسيما في المناطق المعقدة من ناحية التضاريس في ديالى خاصة حمرين وريف خانقين وحاوي العظيم من طريق نشر الطائرات المسيرة في 5 قواطع مهمة”.
واضاف الموسوي ،ان” نشر الطائرات المسيرة والتي اصبحت سلاحا مهما في المعركة ضد داعش الارهابي تأتي لمواجهة التضاريس المعقدة وتمشيط مناطق واسعة في مدة وجيزة يساعد المفارز الميدانية على رصد الأهداف”.
واضاف الموسوي ،ان” نشر الطائرات المسيرة والتي اصبحت سلاحا مهما في المعركة ضد داعش الارهابي تأتي لمواجهة التضاريس المعقدة وتمشيط مناطق واسعة في مدة وجيزة يساعد المفارز الميدانية على رصد الأهداف”.
وأوضح، ان “الطائرات كانت لها إسهامات في كشف مواقع العديد من خلايا داعش الارهابية قبل مهاجمتها وقتل من فيها في العمليات الاخيرة”، مشيرا إلى أن “عمليات ابطال العراق أسهمت بشكل كبير في تعزيز الأمن والاستقرار بمحافظة ديالى ودرء الخطر عن مناطقها”.
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