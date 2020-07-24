الاعلام الامني: سقوط اربعة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر بسماية

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن سقوط اريعة صواريخ كاتيوشا على معسكر بسماية. وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان " اربعة صواريخ نوع كاتيوشا سقطت داخل معسكر بسماية عصر اليوم، حيث سقط الأول على مستودع للدورع والثاني على " كرفانات" تابعة لفوج حماية المعسكر". واضافت ان الصاروخين الآخرين سقطا في ساحة فارغة، مما ادى الى أضرار مادية فقط دون وقوع خسائر بشرية"، مبينة انه "تشير المعلومات الأولية الى أن انطلاق هذه الصواريخ كان من منطقة الداينية التابعة الى محافظة ديالى".

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