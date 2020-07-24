استئناف رحلات طيران 'فلاي دبي' اعتباراً من الثلاثاء المقبل

وقال الوكيل العام حيدر عامر الدجيلي في حديث لـ الخليج 365، إن "شركة طيران فلاي دبي سوف تستأنف رحلاتها المنتظمة اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق ال ٢٨ تموز ٢٠٢٠ من والى العراق بواقع ١٠ رحلات اسبوعيا من مطارات بغداد ( ٤ رحلات ) والبصرة (٤رحلات ) والنجف (رحلتين) اسبوعياً الى مطار دبي الدولي ومنه انطلاقا الى اكثر من ٧٠ وجهة عالمية".وأضاف، " تتوفر الرحلات للحجز من كافة وكلاء السياحة والسفر في العراق ونحن نخطط لزيادة عدد الرحلات لتصبح ١٧ رحلة اسبوعيا ابتداءا من شهر ايلول القادم وسنضيف باستمرار وجهات جديدة إلى الشبكة حيث توفر فلاي دبي خيارات مرنة للمسافرين لمواصلة رحلاتهم بسهولة الى وجهاتها العالمية".

وتابع :"يمكننا الآن خدمة مسافرينا بطريقة آمنة ومدروسة اعتماداً على اعلى المعايير العالمية الحالية ومن قبل الجهات المختصة لتقليل مخاطر انتقال وباء كوفيد-19".

