السعودية تعلن موعد تغيير كسوة 'الكعبة المشرفة'



أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التابعة للحكومة السعودية ، الجمعة، أن موعد تغيير كسوة الكعبة سيكون يوم الخميس المقبل الموافق ليوم عرفة. وذكرت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، في بيان، "إنها ستقوم الخميس القادم باستبدال كسوة الكعبة المشرفة". وأضافت أن "تبديل الكسوة سيتم على يد 160 فنيا وصانعا جريا على عادتها في مثل هذا اليوم من كل عام".



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