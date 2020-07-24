اتفاق هندي صيني على سحب سريع للقوات من مناطق الاشتباك

قالت الحكومة الهندية، إن دبلوماسيين من الهند والصين اتفقوا، الجمعة، على سحب سريع للقوات المتواجهة على الحدود المتنازع عليها بين البلدين في منطقة الهيمالايا الغربية.



ورغم أن الاشتباك الذي وقع في 15 يونيو/ حزيران في وادي جالوان من منطقة لاداخ الهندية لم يشهد إطلاق رصاصة واحدة، وشهد تراشقا بالأحجار وضربا بالهراوات، لكنه لا يزال يشكل أسوأ اشتباك منذ عقود بين الدولتين الجارتين والمسلحتين نوويا.

ومنذ ذلك الحين، عقد الجانبان عدة جولات من المحادثات لإعادة الهدوء وتقليل عدد القوات في الوادي بينما كانتا تحشدان تعزيزات في المنطقة الأوسع نطاقا على كل جانب.

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وخلال اجتماع عبر الإنترنت، بحث دبلوماسيون من الجانبين التقدم الذي تحقق حتى الآن لإنهاء الأزمة على خط المراقبة الفعلي الذي يرسم الحدود بين البلدين.

وقالت الخارجية الهندية إن الجانبين اتفقا على "فض اشتباك سريع وكامل" للقوات على خط المراقبة وخفض التصعيد في منطقة الحدود لضمان استعادة السلام وسلاسة العلاقات.

وأضافت أن كبار قادة الجيش في الدولتين سيجتمعون مجددا قريبا "لضمان فض الاشتباك الكامل على وجه السرعة".