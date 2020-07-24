مسؤول أمريكي: إغلاق قنصلية هيوستن "رسالة" لبكين

أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن أمر الولايات المتحدة للصين بإغلاق قنصليتها في هيوستن رسالة إلى بكين.



وقال المسؤول ،الذي أصر على عدم الكشف عن هويته، "يأتي وقت يتعين عليك فيه أن تقول كفى"، وأشار المسؤول إلى أنّ بكين "أساءت بشكل فاضح استخدام قدرتها على الدخول الحر والمفتوح" إلى المجتمع الأمريكي من خلال إدارة عمليات لجمع الملكية الفكرية الأمريكية بشكل غير قانوني.

وأضاف أن إغلاق قنصلية "هيوستن دليل قوي على أننا جادون".

وأمرت وزارة الخارجية الثلاثاء بإغلاق القنصلية في كبرى مدن تكساس ومنحت بكين حتى الجمعة لإنهاء العملية.

وشوهدت الشاحنات تعمل ليل نهار لإزالة الممتلكات والمعدات.، وفي وقت مبكر من الجمعة، شوهد العديد من المسؤولين الصينيين، وجميعهم يضعون أقنعة وقائية، وهم يقومون بتحميل أكياس كبيرة على شاحنات ويلقون بأكياس في صناديق القمامة القريبة.

وقال مسؤول في وزارة العدل الأمريكية، طالباً عدم الكشف عن هويته أيضا، إنه في حين تتوقع الولايات المتحدة أن تقوم البعثات الأجنبية ببعض أعمال التجسس، وسرقة الملكية الفكرية، غير أن ما كان يجري في قنصلية هيوستن "تجاوز الحدود".

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وردت الصين في وقت سابق الجمعة بالطلب من الولايات المتحدة إغلاق قنصليتها في شينغدو بمقاطعة سيتشوان.



قالت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، إنها أبلغت واشنطن بإغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدو جنوب غربي البلاد.

ويأتي القرار تنفيذا لتهديد الصين بعد أيام من أمر واشنطن المفاجئ بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستون.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "أبلغت وزارة الشؤون الخارجية الصينية السفارة الأمريكية في الصين بقرارها سحب موافقتها على إقامة وتشغيل القنصلية العامة الأمريكية في تشنغدو".

وكانت الصين أدانت، طلب واشنطن إغلاق قنصليتها في هيوستن، ونددت بشدة هذه الخطوة ووصفتها بـ"الشائنة".

وحثت وزارة الخارجية الصينية في بيان، الولايات المتحدة على "تصحيح القرارات الخاطئة وإلا سيكون هناك رد".

