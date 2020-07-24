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مسؤول لبناني يكتشف إصابته بكورونا خلال غداء مع لودريان

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365 - وكالات

الجمعة 2020/7/24 08:32 م بتوقيت أبوظبي

قال مسؤول لبناني رفيع المستوى، الجمعة، إنه تلقى نبأ سيئا بإصابته بفيروس خلال غداء مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الذي يزور لبنان. 

وقال هادي الهاشم مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني لقناة (أو.تي.في) التلفزيونية "أمس فوجئت عندما كنا على طاولة الغداء مع الوزير لو دريان باتصال من المستشفى ويقولون إن الفحص إيجابي، فبطبيعة الحال انسحبت من الغداء وأبلغت الحاضرين بعدما أتتني النتيجة الرسمية".

ولم يدل متحدث باسم لو دريان بتعليق على الفور، وتناول الوزير الفرنسي الغداء الخميس مع مسؤولين لبنانيين في إطار زيارة للحث على إجراء إصلاحات لاقتصاد لبنان الذي يمر بأزمة.

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وقال الهاشم في تصريحاته لقناة (أو.تي.في) إنه أجرى الفحص قبل رحلة مقررة إلى الدنمارك، لكنه يعزل نفسه الآن في البيت حتى الإثنين المقبل قبل إجراء فحص آخر.

وتابع:" النتيجة تفاجئنا، وأهم شيء فيها أن نسبة الفيروس منخفضة وغير معدية".  

ومن جانبه، ذكر مسؤول في وزارة الصحة اللبنانية لرويترز أن وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي ومدير الشؤون السياسية بالوزارة خضعا للفحص بعد اكتشاف إصابة الهاشم لكن النتيجة جاءت سلبية.

ومنذ فبراير/ شباط سجل لبنان 3258 إصابة بفيروس كورونا المستجد و43 حالة وفاة.

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