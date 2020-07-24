الجيش العراقي: سقوط 4 صواريخ كاتيوشا داخل معسكر بسماية شرقي العاصمة بغداد المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/7/24 09:08 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، الجمعة، سقوط 4 صواريخ نوع كاتيوشا داخل معسكر بسماية الواقعة على بعد 60 كلم جنوبي العاصمة بغداد.
وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن انطلاق هذه الصواريخ كان من منطقة الداينية التابعة لمحافظة ديالي".
وأضافت أن "الصاروخ الأول سقط على مستودع للدروع والثاني على (كرفانات) تابعة لفوج حماية المعسكر والصاروخين الآخرين سقطا في ساحة فارغة".
ولم يسفر الهجوم الصاروخي عن وقوع خسائر بشرية، رغم تسجيل أضرار مادية.
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