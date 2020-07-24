وزير الإعلام اليمني: سياسات قطر تجاه الأزمة اليمنية تتناغم مع الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا المزيد

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الجمعة، إن السياسات التي تنتهجها قطر في الأزمة اليمنية، باتت تتناغم مع أجندة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.



وأضاف الإرياني، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أن تلك السياسات القطرية، تضر بالقضية الوطنية ومصالح الشعب اليمني الذي عانى الويلات ولا يزال وقدم تضحيات كبيرة وضحى بخيرة أبنائه في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب والدفاع عن الجمهورية والهوية والكرامة.

وأشار المسؤول اليمني، إلى أن قطر اتجهت لإنشاء فضائيات ومواقع إلكترونية دأبت على الإساءة للحكومة اليمنية، وتفكيك الجبهة الوطنية، وشغل الرأي العام بأزمات جانبية وقضايا ثانوية.

Advertisements

ولفت إلى أن تلك الوسائل، لم تختلف في مضمون خطابها السياسي والإعلامي عن قناة "المسيرة" الحوثية، التي تبث بإشراف وتمويل خبراء حزب الله وإيران.

وجاءت الاتهامات من الوزير اليمني، بعد أيام من اتهامات رسمية صادرة عن رئيس الحكومة معين عبدالملك، اتهم فيها نظام الحمدين بشكل صريح وللمرة الأولى، بالتورط في دعم الفوضى ببلاده، وذلك بدعم مليشيا الحوثي الانقلابية بالمال والسلاح والإعلام منذ وقت مبكر.

واتهم أيضا رئيس الحكومة اليمنية، قطر بالسعي لإضعاف الحكومة الشرعية وإفشال جهود استعادة الدولة وخلق بؤر توتر في بعض المحافظات، وتمويل وإطلاق حملات تشويش داخل اليمن كجزء من سياسات التخريب.