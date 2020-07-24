سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 24 يوليو 2020.. تقلبات الليرة

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الجمعة، في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية في حين بقيت أسعار الصرف ثابتة لدى البنك المركزي والبنوك والصرافات وشركات تحويل الأموال.



وتواجه الليرة اللبنانية تقلبات كبيرة في التعاملات غير الرسمية حيث تسجل أكثر من سعر صعودا وهبوطا في اليوم نفسه.

كانت الليرة قد وصلت إلى مستوى قياسي متدنٍ عند 9500 ليرة مقابل الدولار، مطلع الشهر الجاري.

السوق السوداء

وخلال تعاملات صباح الجمعة في السوق السوداء، سجل الدولار سعرا يتراوح بين 7400 ليرة و7650 ليرة، مقارنة بـ 8100 ليرة للدولار الواحد أمس الأول، وفقا لوسائل إعلام محلية.

البنك المركزي

وثبت البنك المركزي اللبناني سعر الصرف الرسمي للدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لدولارات واردات الوقود والأدوية والقمح.

نقابة الصرافين

وأعلنت نقابة الصرافين الدولار اليوم عند 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة للبيع. ولا تسمح شركات الصرافة ببيع الدولار عند هذا السعر إلا بشروط معينة ولسداد 4 احتياجات فقط هي رواتب الخدم الأجانب وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

الحوالات

أما عن أسعار تحويل الدولار والتي تحددها مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان المركزي، فقد تم تحديدها في نشرة صباح اليوم عند 3800 ليرة.

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وهذا السعر لدولار الحوالات مثبت منذ 18 يونيو/حزيران الماضي، وكان قد سجل في 17 يونيو/حزيران 3810 ليرات.

ويُطبّق سعر الحوالات الرسمي في كافة شركات تحويل الأموال بلبنان، وهي أون لاين لتحويل الأموال (OMT)، وبوب فينانس (BOB Finance)، وكاش يونايتد (Cash United)، ومصري موني إكسبرس (MME)، وأونلاين كاش أنترناشيونال (OCI).

تضخيم أصول مصرف لبنان

ويواجه رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، اتهاما جديدا بتعمده تضخيم أصول البنك المركزي أكثر من 6 مليارات دولار في 2018، بعد الانتهاء من تدقيق الحسابات السنوية للبنك.

وتظهر الحسابات السنوية المدققة لمصرف لبنان المركزي أن حاكمه ضخم من قيمة أصول البنك المركزي أكثر من 6 مليارات دولار في 2018، مما يسلط الضوء على مدى إسهام سياسة الهندسة المالية المتبعة لدعم اقتصاد البلاد.

ونالت البيانات المالية للعام 2018، والتي اطلعت رويترز على نسخة منها، تصديق "إي.واي" و"ديلويت" الشهر الماضي لكن مع تحفظات، ولم تخرج للعلن.

وتظهر الحسابات كيف تمكن البنك المركزي من ضبط دفاتره مع المساعدة في تمويل عجز حكومي دائم الاتساع، بما في ذلك تسجيل أصول بقيمة 10.27 تريليون ليرة لبنانية (6.82 مليار دولار) تحت بند "رسم سك عملة تحت حساب الاستقرار المالي".

وبحسب دفاتر الحسابات، فإن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) "يحدد بشكل سنوي المبلغ الذي يتعين تخصيصه من رصيد التزامات رسم سك العملة لنفقات الفائدة المُرحّلة وتكاليف مالية أخرى".

وتقيد أغلب البنوك المركزية رسم سك العملة، المعرف عادة بأرباح تُجنى من طبع النقود، باعتبارها بند دخل.

لكن بحسب البيان المالي السنوي للعام 2018 الذي أعده البنك المركزي وراجعته "إي.واي" و"ديلويت"، كان مصرف لبنان المركزي يسجل الأرباح المتوقعة من رسوم سك العملة تحت بند الأصول.