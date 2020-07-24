شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يستهدف اجتماعاً لقيادات حوثية شرق صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي، بينهم قيادات ميدانية، مصرعهم، الجمعة، إثر قصف مدفعي لقوات الجيش اليمني، شرقي العاصمة صنعاء.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مدفعية الجيش الوطني، استهدفت اجتماعا لعدد من قيادات الميليشيا في جبهة نهم، شرقي صنعاء، ما أدى إلى تدمير مقر الاجتماع ومصرع وجرح كل من كان بداخله.

Advertisements

كما قصفت مدفعية الجيش تعزيزات للميليشيا الحوثية في الجبهة، وتدمير عدد من العربات القتالية التابعة لها، ومصرع من كان على متنها.

هذا ودارت مواجهات في مواقع متفرقة في جبهة نهم، قتل وجُرح على إثرها عدد من عناصر الميليشيا.

وفي السياق، تواصل مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهداف مواقع وتجمعات الميليشيا الحوثية في الجبهة، وتكبدها خسائر كبيرة في العدد والعدة.