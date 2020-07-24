عقب العدوان الامريكي على الطائرة الايرانية .. ظريف يؤكد على ضرورة وقف منتهكي القانون عند حدهم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران



اعتبر وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم الجمعة، اعتراض المقاتلات الاميركية لطائرة “ماهان” المدنية، بأنه تجسيد لانعدام القانون، مشددا على انه يجب وقف منتهكي القانون عند حدهم قبل ان يتسببوا بكارثة.

وفي تغريدة له على تويتر، ردا على اعتراض المقاتلات الاميركية لطائرة مدنية ايرانية فوق الأجواء السورية، أشار محمد جواد ظريف الى تواجد القوات الاميركية بشكل غير قانوني في منطقة “التنف” شرق سوريا، وكتب: ان اميركا تحتل ارض بلد آخر بشكل قانوني، ثم تقوم باعتراض طائرة مدنية تحلق وفق البرنامج – وتعرض أرواح الركاب المدنيين للخطر – بذريعة الحفاظ على قواتها المحتلة.

وأضاف: ان هذه الصلافة هي تراكم لانتهاكات القانون.. يجب وقف منتهكي القانون عند حدهم قبل ان يتسببوا بكارثة.

وكان المتحدث بأسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، قد حذر الولايات المتحدة عواقب هذا العمل الخطير، وحملها المسؤولية ازاء اي حادث قد يقع للطائرة في رحلة العودة.

وكان بيل اوربان، المتحدث باسم قيادة القوات المركزية الاميركية الارهابية (سنتكوم)، قد اعترف باقتراب المقاتلات الاميركية من الطائرة المدنية الايرانية، وزعم ان مقاتلة اف15 وضمن مهمتها الروتينية قرب قاعدة التنف في سوريا، قامت بتفتيش بصري لطائرة “ماهان” لنقل الركاب ضمن مسافة آمنة قرابة 1000 متر عن الطائرة.

هذا في حين ان المقاطع المصورة التي صورها بعض ركاب الطائرة المدنية الايرانية، تبين بوضوح اقتراب الطائرة الاميركية المعترضة الى مسافة بضعة امتار من الطائرة الايرانية. ويؤكد طاقم الطائرة انه لولا تغيير الطيار ارتفاع الطائرة بشكل مفاجئ لكان هناك احتمال كبير بتعرض الطائرة والركاب لخطر ماحق.