تزامنًا مع إقامة أول صلاة جمعة في مسجد "آيا صوفيا"، أعلنت اليونان أول رد فعل لها، واتخذت الكنائس اليونانية إجراءً مضادًا.
أثينا: أعلنت الكنائس اليونانية، الجمعة، يوم حداد وطني في جميع أرجاء اليونان تزامنا مع إقامة أول صلاة جمعة في مسجد “آيا صوفيا”.
ويتزامن ذلك مع إقامة أول صلاة جمعة تقام في مسجد “آيا صوفيا” بعد قرار تحويله إلى مسجد بعد 86 عاما.
شارك بين 700 وألف مسلم في صلاة الجمعة لأول مرة في آيا صوفيا بمدينة إسطنبول، بعد أن تحولت الكاتدرائية السابقة من متحف إلى مسجد، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتعتبر "آيا صوفيا" تحفة معمارية شيدها البيزنطيون في القرن السادس وكانوا يتوّجون أباطرتهم فيها. وقد أدرجت على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، وتعد واحدة من أهم الوجهات السياحية في إسطنبول.
كانت هذه تفاصيل خبر آيا صوفيا: صلاة في اسطنبول وحداد في أثينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.