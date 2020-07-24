آيا صوفيا: صلاة في اسطنبول وحداد في أثينا

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تزامنًا مع إقامة أول صلاة جمعة في مسجد "آيا صوفيا"، أعلنت اليونان أول رد فعل لها، واتخذت الكنائس اليونانية إجراءً مضادًا.

أثينا: أعلنت الكنائس اليونانية، الجمعة، يوم حداد وطني في جميع أرجاء اليونان تزامنا مع إقامة أول صلاة جمعة في مسجد “آيا صوفيا”.

ويتزامن ذلك مع إقامة أول صلاة جمعة تقام في مسجد “آيا صوفيا” بعد قرار تحويله إلى مسجد بعد 86 عاما.

شارك بين 700 وألف مسلم في صلاة الجمعة لأول مرة في آيا صوفيا بمدينة إسطنبول، بعد أن تحولت الكاتدرائية السابقة من متحف إلى مسجد، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتعتبر "آيا صوفيا" تحفة معمارية شيدها البيزنطيون في القرن السادس وكانوا يتوّجون أباطرتهم فيها. وقد أدرجت على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، وتعد واحدة من أهم الوجهات السياحية في إسطنبول.