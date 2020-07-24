إيران تسجل 215 حالة وفاة بكورونا في 24 ساعة

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مئات الوفيات بفيروس كورونا في إيران الجمعة، والساطات تصنف 12 محافظة "حمراء" بسبب تفشي الوباء.

طهران: أعلنت إيران الجمعة تسجيل 215 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، وهو رقم قريب من الحصيلة اليومية التي يسجلها في الفترة الأخيرة هذا البلد الأكثر تضررًا من الوباء في الشرق الأوسط.

قالت سيما سادات لاري، المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، للتلفزيون الرسمي: "إجمالي عدد ضحايا مرض كوفيد-19 بلغ الآن 15289 وفاة".

وأعلنت إيران تسجيل أول إصابة بالفيروس في 19 فبراير الماضي، وهي تشهد زيادة في الوفيات منذ نهاية يونيو. وسجلت إيران 229 وفاة الثلاثاء، في أعلى حصيلة يومية. ورصدت 2489 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة، وفق لاري، ليرتفع الاجمالي إلى 286,523 إصابة.

أضافت لاري أن 12 من اجمالي 31 محافظة إيرانية مصنفة "حمراء"، وهو أعلى تصنيف في الترتيب الوبائي الذي تعتمده البلاد.

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وشدّدت لاري على أنه "في حال اتبع الناس التوجيهات، سيتراجع عدد المرضى في مستشفيات هذه المحافظات، وينخفض الضغط على الطاقم الطبي".

وأعلنت إيران في وقت سابق هذا الشهر إصابة خمسة آلاف عامل في القطاع الصحي بفيروس كورونا المستجد، توفي منهم 140.

وأقرت السلطات الإيرانية إلزامية وضع الكمامات في الفضاءات المغلقة، وسمحت للمحافظات الأكثر تضررًا، وبينها طهران، بإعادة فرض تدابير مشددة.

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