شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: رسائل sms لحث المصريين على المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن الحزب فى حالة انعقاد دورى ودائم لوضع خطة الدعاية الانتخابية لمرشحيه بانتخابات مجلس الشيوخ، بواقع 20 مرشحًا على المقاعد الفردى و4 بالقائمة الوطنية من أجل مصر.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن الحزب قام بتوزيع برنامجه للفصل التشريعى القادم، مشيرًا إلى أنه تم تدشين عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى للمرشحين، وستنطلق فور بدء حملة الدعاية، هذا بجانب رسائلsms سترسل للناخبين عن كل مرشح لدعمه، وأيضا رسائل سيرسلها الحزب للحث على المشاركة الانتخابية.

وشدد على أن القائمة الوطنية من أجل مصر ستكون لها حملة دعائية مركزة تشارك فيها كافة الأحزاب التى تعد ضمن التحالف، وستنطلق عبر مواقع التواصل، موضحًا أن الدعاية الإلكترونية والإعلامية وفق الضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات .

وأوضح أن الحزب ملتزم بما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعامل الإلكتروني فى الدعاية وحظر الاجتماعات والمؤتمرات.

وعن البرنامج، قال "مقلد" أن الحزب سيعمل خلال الدور التشريعى القادم على مستوى المجالس المنتخبة "الشيوخ والنواب" على تنفيذ رؤية الحزب المنقسمة إلى ثلاث محاور رئيسية، وهى المحور التشريعى والمحور الاقتصادى والمحور الأجتماعى والثقافى، وتمثل تلك المحاور المكون الرئيسى لبرنامج الحزب الأنتخابى.

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ولفت إلى أنه تم العمل على وضع برامج لتطوير الأداء التشريعى والبرلمانى من حيث الشكل والمضمون، بما يكفل التحام المؤسسة التشريعية بشكل كلى مع القضايا اليومية التى تشغل المواطنين، وإزالة كافة العوائق التشريعية التى تعيق الاستثمار، وذلك بشكل دورى لدعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 ، والعمل على وضع منظومة قانونية لتعزيز الاستفادة القصوى من البحار وتعظيم الاستفادة من الأقتصاديات البحرية .

وشدد أن الحزب وضع برامج للنهوض بالمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم حوافز ومزايا للمشاريع القائمة، ودمج غير المسجل منها فى الأقتصاد الرسمي للدولة، ووضع آلية تعمل على تحسين قدرة الدولة فى تحصيل المستحقات الضريبيى، بجانب دراسة كافة العوائق التى تواجه الزراعة والمزارع والعمل على وضع استراتجية لتحسين إنتاج المحاصيل الأستراتجية كالقمح والمحاصيل الزيتية والوصول الى مطابقة المعايير الدولية فى جودة كافة المحاصيل الزراعية لزيادة القدرة التنافسية على التصدير.

وأوضح أنه سيتم وضع جدول بالصناعات الوطنية الأولى بالدعم والرعايا والتطوير والعمل على وضعها على الخريطة الدولية التنافسية كالغزل والنسيج، بما يناسب حركة التجارة الدولية المبنية على أقتصاديات التكامل، واستراتيجية لتطوير اقتصاديات الخدمات، وعلى رأسها السياحة والنقاط اللوجستية.

وأشار "مقلد" إلى أن الحزب سيضع استراتجية موحدة قابلة للتنفيذ من خلال كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لمكافحة التطرف، ووضع خطة لتطوير التعليم الفنى (زراعى / صناعى )، وكذلك إعادة تطوير التعليم الأساسى والجامعى من منطلق دراسة احتياجات سوق العمل والاستفادة من التجارب الدولية فى هذا المجال، وبحث الأطروحات المقدمة للتحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدي والوصول إلى رأى موحد مستند إلى حجج وبراهين ووضع برنامج قابل للتطبيق من كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتجديد وتطوير الخطاب الدينى هذا بجانب وضع أستراتجية لتدريب الشباب وتأهيلهم للحصول على المنح الدراسية الداخلية والدولية فى مجالات السياسة ، الأقتصاد ، السياسات العامة ، الأدارة العامة والعمل على تمكينهم سياسياً .

وأكد مقلد أن رؤية الحزب وبرنامجة الأنتخابى تتسق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتواكب الخطوات السريعة التى اتبعتها الدولة فى كافة مناحى وأوجه التنمية الشاملة.