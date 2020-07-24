شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" و"الوفد" و"النور" و"المؤتمر" و" حماة الوطن" الأحزاب الأكثر مشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيتم إعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، بالنظامين الفردى والقائمة يوم 26 يوليو الجارى، على أن يتم فتح باب التنازل بين المرشحين النهائيين لبعضهم البعض يوم 28 يوليو ثم نشر التنازلات فى 29 يوليو.

وفيما يلى نذكر المحافظات التى ينافس عليها الأحزاب على المقاعد الفردية، سواء كان على كافة المقاعد أو عدد من المقاعد، بالإضافة للمحافظات التى لم يعلن بعض الأحزاب خوض المنافسة بها:

حزب مستقبل وطن

ينافس على كافة مقاعدها الفردية فى 22 محافظة "القاهرة، الدقهلية ، كفر الشيخ ، الجيزة ، الفيوم ، بني سويف، المنيا اسيوط، الوادي الجديد، سوهاج ، الاقصر، اسوان، الشرقية، دمياط، بورسعيد ، اسماعيلية، السويس، شمال سيناء جنوب سيناء، الاسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح ".

وينافس على بعض المقاعد الفردية فى 4 محافظات " القليوبية، المنوفية، الغربية، وقنا" بينما لم يخوض الحزب المنافسة بمحافظة البحر الأحمر.

حزب المؤتمر

ينافس على كافة مقعدها الفردية فى 3 محافظات " بورسعيد، والسويس، وشمال سيناء"، وينافس على بعض المقاعد الفردية فى 9 محافظات "القليوبية، دقهلية، الجيزة، المنيا، اسيوط، سوهاج، اسوان الشرقية"، بينما لم يترشح الحزب فى 15 محافظة "القاهرة ، المنوفية ، الغربية ، كفر الشيخ ، الفيوم، بنى سويف، الوادي الجديد، الاقصر، البحر الاحمر، دمياط، الاسماعيلية، جنوب سيناء ، الاسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح".

حزب حماة الوطن

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ينافس على كافة مقعدها الفردية فى 3 محافظات "أسيوط، ودمياط ، وبورسعيد"، ينافس بمرشحين أكثر على المقاعد الفردية محافظتى الشرقية وقنا، وينافس على بعض المقاعد الفردية فى 12 محافظة "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، كفر الشيخ، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، الأقصر، الإسكندرية".

ولم يترشح الحزب فى 10 محافظات "الغربية، الوادي الجديد، اسوان، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، البحيرة، ومرسى مطروح".

حزب النور

ينافس على كافة المقاعد الفردية فى محافظات كفر الشيخ، جنوب سيناء ومرسى مطروح، وينافس على بعض المقاعد الفردية فى 6 محافظات "المنوفية، الفيوم، بنى سويف، دمياط، الإسكندرية، والبحيرة".

ولم يترشح الحزب فى 18 محافظة "القاهرة، قليوبية، الدقهلية، الغربية، الجيزة، المنيا، اسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الاقصر، أسوان، البحر الأحمر، الشرقية، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس وشمال سيناء".

حزب الوفد

ينافس على كافة مقعدها الفردية فى 4 محافظات "بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، والبحر الأحمر"، وينافس على بعض المقاعد الفردية فى 9 محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الجيزة، أسيوط، الشرقية، الإسكندرية، والبحيرة".

ولم يترشح الحزب فى 14 محافظة "المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الفيوم، بنى سويف، المنيا، الوادي الجديد ، سوهاج، الأقصر، أسوان، دمياط ، شمال سيناء ، جنوب سيناء، ومرسى مطروح".