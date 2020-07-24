شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تكشف تفاصيل لقاء أعضائها برئيس المجلس الأعلى للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الخميس، مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتهنئة الكاتب الصحفي كرم جبر، بمناسبة توليه رئاسة المجلس.

وكشفت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تفاصيل لقاء وفدها برئيس المجلس الأعلى للاعلام ، مؤكدة أنه خلال اللقاء عرض رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الاستراتيجية الجديدة والخطة التنفيذية للمجلس، وأبرز الموضوعات التي سيعمل عليها المجلس خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها الارتقاء بالذوق العام للمتابع المصرى لجميع وسائل الإعلام، ونبذ التزييف الذي يتم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس الخميس ، الشعب المصري العظيم بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، التي تعد صفحة خالدة في التاريخ المصري، حيث توج جيشنا الوطني نضال الشعب طيلة سنوات من أجل تحقيق الاستقلال والعدالة الاجتماعية، وانطلقت مصر نتيجة ثورة يوليو نحو آفاق كبيرة من التنمية والتصنيع ، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومساندة حركات التحرر الوطني من الاستعمار، عربيا ودوليا.

وأضافت التنسيقية فى بيان لها :"إننا اليوم إذ نتذكر من التاريخ ما نتعلم منه للحاضر والمستقبل، فإننا ندرك جيدا، أن النصر في التحديات الكبرى يتحقق بوحدة شعبنا خلف جيشه، وباصطفاف وطني يعلي مصالح الوطن فوق كل اعتبار، وأننا ندرك كذلك أن نضج التجربة المصرية في التاريخ، يعلمنا أن الديمقراطية ضمانة حقيقية للحفاظ على مكتسبات العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، ولأننا أمة عريقة في التاريخ، فإننا ننظر للماضي من أجل التعلم واستخلاص العبر للمستقبل ". وهنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل مصري ومصرية بنضال الآباء في ثورة 23 يوليو وما قبلها، مؤكدة حتمية اصطفاف شبابنا خلف الوطن دائما وأبدا، من أجل كافة التحديات، ونثق في قدرة الشعب المصري العظيم على النصر والتقدم والازدهار.