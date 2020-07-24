ميناء دمياط يستقبل 10 سفن ويصدر 11 ألف طن يوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، 5 سفن حاويات و5 للبضائع العامة، بينما غادر الأرصفة واحدة لحاويات و5 للبضائع، اليوم الجمعة، ووصل إجمالي عدد الموجودة بالميناء 17 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمن 3100 طن بودرة جبس، و11530 طن يوريا و6500 طن فوسفات و1600 طن حديد.

أضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع شملت3001 طن حديد و26857 طن ذرة و2760 طن أبلاكاش، و10604 أطنان سكر، و1426 طن خشب زان و50 رأس ماشية.

ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21352 طنا، كما غادرت 1603 شاحنات منها 508 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 29505 طنا من البضائع.

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