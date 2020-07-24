ليبيا: 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - أ ش أ

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، اليوم الجمعة، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في ليبيا، و3 حالات شفاء وحالة وفاة واحدة.

ولفت المركز - في بيان أوردته بوابة "الوسط" الليبية - إلى أنه تسلم 1473 عينة موزعة على المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس بـ871 عينة، ومختبر فرع المركز مصراتة 305 عينات، ومختبر المركز المرجعي زليتن 39 عينة، ومختبر فرع المركز بسبها 90 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 150 عينة، ومختبر فرع المركز الزاوية 8 عينات، ومختبر مستشفى طرابلس الجامعي 10 عينات.

وأوضح أن العينات أظهرت سلبية 1363 عينة، فيما تأكدت إصابة 110 حالات منها 68 حالة جديدة، و42 حالة مخالطين، كما سجل المركز 3 حالات تماثلت للشفاء، فيما سجل حالة وفاة واحدة.

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