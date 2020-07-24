محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:
قال وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الغربية، ناصر حسن، إنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال طلاب الدبلومات الفنية "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي"، لأداء الامتحانات، صباح غد السبت 25 يوليو الجاري، وتستمر حتى يوم 13 أغسطس المقبل.
وأكد وكيل الوزارة أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب، وتقليل كثافة الطلاب باللجان، وزيادة عدد اللجان.
أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الجمعة، عن انطلاق امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي"، صباح غد السبت 25 يوليو الجاري، وتستمر حتى يوم 13 أغسطس المقبل.
وقال محافظ الغربية، إن إجمالي عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحانات يبلغ 29 ألفًا و846 طالبًا وطالبة على مستوى مراكز المحافظة، ويؤدى الطلاب الامتحانات في 126 لجنة موزعة علي جميع المديريات التعليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل تعليم الغربية: مستعدون لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.