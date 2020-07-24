وكيل تعليم الغربية: مستعدون لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

قال وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الغربية، ناصر حسن، إنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال طلاب الدبلومات الفنية "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي"، لأداء الامتحانات، صباح غد السبت 25 يوليو الجاري، وتستمر حتى يوم 13 أغسطس المقبل.

وأكد وكيل الوزارة أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب، وتقليل كثافة الطلاب باللجان، وزيادة عدد اللجان.

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الجمعة، عن انطلاق امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي"، صباح غد السبت 25 يوليو الجاري، وتستمر حتى يوم 13 أغسطس المقبل.

وقال محافظ الغربية، إن إجمالي عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحانات يبلغ 29 ألفًا و846 طالبًا وطالبة على مستوى مراكز المحافظة، ويؤدى الطلاب الامتحانات في 126 لجنة موزعة علي جميع المديريات التعليمية.