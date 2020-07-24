قالت شرطة مكافحة الجريمة في بوليفيا أمس، الثلاثاء 21 جويلية 2020، إن عناصرها سحبوا أكثر من 400 جثة من الشوارع والمنازل في كل أنحاء البلاد في الأيام الخمسة الماضية بينهم 85% توفوا بسبب فيروس كورونا، حسب "فرانس 24" .
وقامت الشرطة بين 15 و20 جويلية بسحب حوالي 191 جثة في كوشابامبا (وسط) و141 في لاباز و68 في سانتا كروز، المنطقة الواقعة في شرق البلاد والتي تسجل حوالي نصف حالات الإصابات البالغة 61 ألفا في البلاد كما قال المدير الوطني لقوة الشرطة، إيفان روخاس.
وتم سحب 11 جثة أيضا في بوتوسي (جنوب غرب البلاد) وتسع في شويويساكا (جنوب شرق) و85% من الجثث تعود لأشخاص توفوا بسبب وباء كوفيد-19 أو ظهرت عليهم عوارض المرض كما أضاف روخاس.
وحسب المكتب الوبائي الوطني، فإن إنتشار كوفيد-19 يتسارع في لاباز وكوشابامبا.
وشهدت الإكوادور المجاورة لبوليفيا وضعا مماثلا في الربيع حين إضطرت السلطات إلى جمع الجثث من الشوارع والمنازل في غواياكيل المدينة الساحلية في غرب البلاد مع تسارع إنتشار الوباء.
وبوليفيا التي تعد 11 مليون نسمة، سجلت رسميا أكثر من 2200 وفاة منذ بدء إنتشار الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب "كورونا"، العثور على أكثر من 400 جثة في الشوارع والمنازل في بوليفيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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