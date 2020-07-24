ارتفاع إجمالي عدد إصابات "كورونا" المؤكدة في بيلاروسيا إلى 66846 حالة

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية بيلاروسيا "روسيا البيضاء"، اليوم الجمعة، إصابة 158 شخصاً جديداً بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 66846 حالة على مستوى البلاد.
وذكرت الوزارة، في بيانها الذي نقلته وكالةأنباء (تاس) الروسية: "ثَبُتَت إصابة ما يصل إلى 66846 شخصًا بفيروس كورونا المستجد من إجمالي عدد السكان البالغ 9.41 مليون نسمة، كما وصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس من بين أصحاب الأمراض المزمنة، إلى 524 حالة".
جدير بالذكر أن السلطات في بيلاروسيا لم تفرض أية عملية إغلاق للبلاد، كما أنها لم تفرض حظرًا على الأماكن التي تشهد تجمعات. وحاليًا، يتم الاستعداد للانتخابات الرئاسية الجديدة المقرر إجراؤها في الـ9 من أغسطس المقبل.
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