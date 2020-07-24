ليبيا: تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" وحالة وفاة واحدة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن تسجيل 110 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد و3 حالات شفاء وحالة وفاة واحدة.

ولفت المركز في بيان اليوم الجمعة، إلى أنه تسلم 1473 عينة موزعة على المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس بـ871 عينة، ومختبر

فرع المركز مصراتة 305 عينات، ومختبر المركز المرجعي زليتن 39 عينة، ومختبر فرع المركز سبها 90 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانيه 150 عينة، ومختبر فرع المركز الزاوية 8 عينات، ومختبر مستشفى طرابلس الجامعي 10 عينات.ولفت إلى أن العينات أظهرت سلبية 1363 عينة، فيما تأكدت إصابة 110 حالات منها 68 حالة جديدة، و42 حالة مخالطين.وسجل المركز 3 حالات تماثلت للشفاء، فيما سجل حالة وفاة واحدة.ووصل إجمالي عدد الحالات المصابة في ليبيا إلى 2424 حالة، منها 1863 حالة نشطة، و504 تماثلوا للشفاء، و57 حالة وفاة.