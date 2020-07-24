روسيا تضع هذا الشرط على الأجانب لدخول أراضيها

قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا، إنه يتعين على الأجانب القادمين إلى روسيا، أن تكون لديهم نتائج اختبارات تثبت أنهم غير مصابين بفيروس كورونا لم تمر عليها 72 ساعة.
وأوضحت المسئولة -في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم"
ويتزامن هذا الإجراء مع إعلان رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في وقت سابق اليوم، استئناف رحلات الطيران الدولي بداية من الأول من شهر أغسطس المقبل، من مطارات موسكو وسان بطرسبورج وروستوف.
بدوره، قال وزير النقل الروسي، يفجيني ديتريخ، إن سلطات الطيران الروسية تتفاوض مع 30 دولة بشأن إعادة الرحلات الجوية.
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