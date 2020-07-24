الجيش اللبنانى: نتطلع لمزيد من الجهد للتصدى لأى اعتداء أو عمل إرهابى

أكد رئيس أركان الجيش اللبناني اللواء الركن أمين العرم، أن لبنان يمر بمرحلة تتسم بالدقة والحساسية، الأمر الذي يتطلب من القوات المسلحة بذل المزيد من الجهد والتعب والتضحية لكي تكون قادرة على التصدي لأي اعتداء إسرائيلي أو أي عمل إرهابي أو أمني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس أركان الجيش اللبناني خلال تفقده ظهر اليوم وحدات من قوات حرس الحدود، حيث التقى الضباط والعسكريين واستمع إلى شرح حول الأوضاع والإجراءات الميدانية المتخذة في سبيل ضبط الحدود ومكافحة التهريب.

وقال اللواء العرم: "المؤسسة العسكرية متمسكة بثوابتها ولا يمكن الخلاص من هذه الظروف الحرجة إلا بوقوف جميع اللبنانيين صفًا واحدًا إلى جانب الدولة ومؤسساتها"، مشددًا على أن تضحيات القوات المسلحة حفظت أرواح اللبنانيين وأرزاقهم ومؤسسات الدولة، وأن الجيش هو صمام الأمان وسند المواطن ويبذل أقصى الجهود في سبيل المحافظة على كيان الدولة اللبنانية واستقرارها.