كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الفرنسي يحذر لبنان.."بات على حافة الهاوية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الجمعة، بالتحذير من أن لبنان أصبحت على حافة الهاوية، داعيًا السلطات للإسراع في اتخاذ إجراءات لإنقاذ البلاد.

وقال لودريان في ختام زيارته التي استمرت يومين إلى بيروت، إنه من الضروري عدم المماطلة والإسراع في الإصلاحات في لبنان، مضيفًا: "هذا البلد بات على حافة الهاوية في حال لم تسارع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لإنقاذه"، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتابع: "الجميع يعرف المسار الذي يجب اتخاذه، وهناك وسائل للإنعاش. وفرنسا جاهزة لمرافقتهم بشرط أن تتخذ السلطات السياسية القرارات للسير في طريق الإصلاحات، وأردف: "هذه طلبات فرنسا، وأعتقد أنها سُمعت".

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والتقى لودريان أمس كلًا من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ونظيره اللبناني ناصيف حتّي.

وأعرب لودريان أمس عن خيبة أمله قائلًا "أكثر ما يذهلنا هو عدم استجابة سلطات هذا البلد" للأزمة الراهنة، مشددًا على الحاجة لـ"أفعال ملموسة طال انتظارها".

بدوره، أفاد مسئول فرنسي رفيع طلب عدم الكشف عن هويته "لن تُقدم فرنسا على أي لتزام مالي ما لم يتم تطبيق إصلاحات" محذرًا من أنه لا يمكن الحصول على شيء من المجتمع الدولي في غياب الثقة. وقال "بدأ يفوت الأوان".