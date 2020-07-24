كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 يوليو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة: تسجيل 68 ألف إصابة بكورونا.. و1100 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جامعة جونز هوبكنز، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت 68,663 إصابة و1100 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

هذا وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة الدول الأكثر إصابة حول العالم، حيث وصل عدد الإصابات إلى 604 ألف إصابة، توفى منها 25 ألف، بينما تعافى 38.144 ألف.

وجاءت إسبانيا فى المركز الثانى من حيث عدد الإصابات، بنحو 173 ألف إصابة، توفى منها 18.600 حالة، وتعافى 68 ألف حالة، وتلتها في معدلات الإصابة إيطاليا بـ162.488، ثم فرنسا بعدد 143.303 حالة، يليها ألمانيا بعدد 131.359 حالة، ثم بريطانيا بنحو 93.873 حالة، والصين بـ 82.249 حالة، يليها إيران 74.877 حالة، ثم تركيا بنحو 65.111 حالة، يليها بلجيكا التى جاءت فى المرتبة الـ 10 عالميا بعدد 31.119 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.