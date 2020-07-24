مؤسسة التعاون تؤشر على أسطول الحافلات الجديد بالبيضاء.. صبير: جودة عالية ومواصفات عالمية

عاينت مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”، أمس الخميس، أسطول الحافلات الجديد، الذي استورد من الخارج.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن لجنة خاصة انتقلت إلى شركة Auto NEJMA (Mercedes-Benz Maroc)، هذه اللجنة، التي تتكون من مدير شركة التنمية المحلية البيضاء للنقل، ومدير شركة استغلال شبكة النقل بواسطة الحافلات ألزا البيضاء.

وعاينت اللجنة المذكورة، التي كانت تترأسها إيمان صبير، رئيسة مؤسسة التعاون، أسطول الحافلات الجديد، الذي تم استراده من الخارج.

وفي هذا الإطار، قالت إيمان صبير، رئيسة مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”، في تدوينة لها، على موقع التواصل الإجتماعي، إن الحافلات الجديدة، التي تمت معاينتها، أمس، تتمتع بجودة عالية، ومعايير دولية للنهوض بمرفق النقل العمومي على مستوى تراب مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”، والمكون من 18 جماعة، وذلك من خلال تقديم خدمة النقل العمومي، تستجيب لمتطلبات المرتفقين.

يذكر أن مدينة الدارالبيضاء الكبرى على موعد مع شبكة حافلات جديدة، التي من المفروض أن يتم من خلالها الربط بين 18 جماعة، عبر شبكة متكاملة، ومرتبطة بمختلف خطوط النقل عبر الطرامواي، مما سيسهل عملية تنقل المرتفقين.