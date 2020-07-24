قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تخصيص منح استثنائية لأندية الهواة وحكام العصب الجهوية، لمساعدتهم على مواجهة التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”، حتى يتسنى للفرق استئناف البطولة بعد توقف اضطراري فرضته الجائحة. وكشف بلاغ للجامعة أنه تنفيذا لتعهدات الجهاز الوصي على تسيير شؤون الكرة في مواكبة أندية الهواة، لاستئناف النشاط الكروي، قررت الجامعة بتنسيق مع العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، والعصب الجهوية صرف منح استثنائية لأندية الهواة وتقدر بـ16.400.000,00 درهما، موزعة على الشكل الآتي:

– أندية البطولة الوطنية: 4.800.000,00 درهما.

– القسم الأول هواة: 6.200.000,00 درهما.

– القسم الثاني هواة: 5.400.000,00 درهما.

– حكام العصب الجهوية: 2.250.000,00 درهما.

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كانت هذه تفاصيل خبر بسبب تداعيات جائحة “كورونا”.. جامعة الكرة تصرف منحا استثنائية لأندية الهواة وحكام العصب الجهوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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