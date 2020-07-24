شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد الإشتباكات بين اللواء 35 مدرع ومسلحي الإصلاح في التربة والان مع التفاصيل

الجمعة 24 يوليه 2020 تجددت الاشتباكات بين قوات اللواء 35 مدرع ومليشيات الحشد الإخوانية، مساء اليوم الجمعة، بمدينة التربة مركز مديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز وسط اليمن. Advertisements وأفادت مصادر محلية أن إشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة إندلعت بين قوات اللواء 35 مدرع ومليشيا الحشد الإخواني، بهدف السيطرة على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بالعاصمة عدن . وجاءت الإشتباكات عقب نجاة القائد العسكري في اللواء 35 مدرع، مروان البرح من محاولة إغتيال بكمين مسلح نصبته ميليشيا الحشد الشعبي . ولفت المصدر إلى سقوط جرحى من الطرفين، بعضهم إصابتهم خطيرة، ولم تتمكن فرق الإسعاف من نقلهم لتلقي الإسعافات الأولية في المستشفيات.

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