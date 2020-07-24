شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تسجل 114398 إصابة بكورونا والوفيات تصل 8919 والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد فى كندا 114398 حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلى، وذلك وفقًا للبيانات التي أعدتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات نتيجة للإصابة بمرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد 8919، بينما بلغ عدد المتعافين 99937 شخصا وذلك منذ ظهور أول حالة للإصابة بالمرض قبل حوالى 25 أسبوعا.