شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تسجل 114398 إصابة بكورونا والوفيات تصل 8919 والان نبدء بالتفاصيل
بلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد فى كندا 114398 حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلى، وذلك وفقًا للبيانات التي أعدتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات نتيجة للإصابة بمرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد 8919، بينما بلغ عدد المتعافين 99937 شخصا وذلك منذ ظهور أول حالة للإصابة بالمرض قبل حوالى 25 أسبوعا.
كانت هذه تفاصيل خبر كندا تسجل 114398 إصابة بكورونا والوفيات تصل 8919 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.