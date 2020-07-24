شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحذر بكين من إغلاق قنصلية تشنغدوا والان نبدء بالتفاصيل

حث البيت الأبيض الصين اليوم الجمعة على عدم الرد بالمثل بإصدار أمر بإغلاق القنصلية الأمريكية في تشنغدو ردا على إغلاق واشنطن لقنصلية بكين في هيوستون.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون أوليوت "جاء تحركنا للتوجيه بإغلاق القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في هيوستون لحماية الملكية الفكرية الأمريكية والمعلومات الخاصة للأمريكيين".

وأضاف "نحث الحزب الشيوعي الصيني على وقف هذه الأعمال الخبيثة بدلا من الرد بالمثل".