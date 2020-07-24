السلطات الأمريكية تصدر تحذيرا عاجلا يخص نوعين من طائرات 'بوينغ'

ووجهت هيئة الطيران الفدرالية الأمريكية توجيها خاصا بحالات الطوارئ للشركات الجوية أكدت فيه إمكانية تآكل المكونات في الطائرات من هذين الطرازين في حال عدم استخدامهما على مدار 7 أيام وأكثر.

وأوضحت الهيئة أنه تم رصد تآكل صمامات في عدد من الطائرات الـ2000 من طرازي "بوينغ 737 إن جي" و"بوينغ 737 كلاسيك" الموجودة حاليا في الأراضي الأمريكية، مبينة أن ظهور الصدأ في هذه المكونات قد يؤدي إلى وقف عمل المحركات.



وشدد توجيه هيئة الطيران الفدرالية على ضرورة استبدال الصمامات في حال تآكلها قبل إعادة الطائرات للاستخدام.

وسبق أن أكدت شركة "بوينغ"، أنها أوصت مشغلي الرحلات الجوية فحص الطائرات بسبب خفض كثافة استخدامها في هذه المرحلة نظرا للطلب المنخفض الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى احتمال تآكل الصمامات.