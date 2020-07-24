السلطات الأمريكية تصدر تحذيرا عاجلا يخص نوعين من طائرات 'بوينغ'

أصدرت سلطات الطيران الأمريكية، اليوم الجمعة، توجيها عاجلا إلى الشركات الجوية تحذر فيه من إمكانية تآكل مكونات في نحو 2000 طائرة من طرازي "بوينغ 737 إن جي" و"بوينغ 737 كلاسيك".
وأوضحت الهيئة أنه تم رصد تآكل صمامات في عدد من الطائرات الـ2000 من طرازي "بوينغ 737 إن جي" و"بوينغ 737 كلاسيك" الموجودة حاليا في الأراضي الأمريكية، مبينة أن ظهور الصدأ في هذه المكونات قد يؤدي إلى وقف عمل المحركات.
وشدد توجيه هيئة الطيران الفدرالية على ضرورة استبدال الصمامات في حال تآكلها قبل إعادة الطائرات للاستخدام.
وسبق أن أكدت شركة "بوينغ"، أنها أوصت مشغلي الرحلات الجوية فحص الطائرات بسبب خفض كثافة استخدامها في هذه المرحلة نظرا للطلب المنخفض الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى احتمال تآكل الصمامات.
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