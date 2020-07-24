تضرر التجارة العالمية بسبب جائحة كورونا

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
أكدت منظمة التجارة العالمية، الجمعة، إن التجارة العالمية تضررت بفعل قيود جديدة ومتراكمة على الاستيراد، في الوقت الذي تحتاج فيه الاقتصادات إلى إعادة بناء في ظل أزمة كورونا.
وقال المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو، خلال عرض تقرير المنظمة أمام الدول الأعضاء فيها، البالغ عددهم 164، إنه “على الرغم من أن الأثر الكامل للجائحة لم ينعكس بعد في إحصاءات التجارة، فمن المتوقع أن يكون كبيراً”.
وكانت المنظمة قالت الشهر الماضي، إن تقديرات للربع الثاني من 2020 تشير إلى انخفاض التجارة العالمية بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي.
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