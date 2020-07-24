“احتفالية الصعلوك”.. “اليوم 24” ينقل لكم كواليس عمل فني يمزج بين المسرح والسينما – فيديو

استعدادا للموسم المسرحي الجديد، يحضر ثلة من الفنانين بقيادة المخرج إدريس شويكة، لعمل مسرحي سينمائي، بعنوان “احتفالية الصعلوك”.

“اليوم 24” زار بلاطو تصوير المشاهد السينمائية لهذا العمل الفني، لنقل كواليسه للمشاهد قبل موعد عرضه في شهر أكتوبر المقبل.

وقال مخرج العمل “إدريس شويكة” إن العمل يدخل في إطار سلسلة من الأعمال، التي تمزج بين المسرح، والسينما، حيث يعرض فوق خشبة المسرح، مع حضور مشاهد سينمائية مصورة في ديكورات خارجية.

ويشارك في العمل الفني عدد من الأسماء، منهم فاطمة بوجو، ويونس الدغمومي، وعبد الإله إيرمضان، و بلعيد أكرديس.