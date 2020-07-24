روبير دينيرو يستعد لافتتاح فندقه في مراكش

يعتزم النجم الأمريكي، روبير دينيرو، الاستثمار في المغرب، حيث سيطلق، قريبا، مشروعا سياحيا جديدا، في مدينة مراكش.

وكشفت تقارير إعلامية عالمية أن دينيرو يعتزم افتتاح فرع من سلسلة فنادق “Nobu Hotel”، قرب ساحة جامع الفنا، بطاقة استيعابية تصل إلى 70 غرفة، وجناح.

وأوضحت المصادر نسها أن دينيرو اقتنى فندقا في مراكش، ليضمه إلى سلسلة فنادقه، بشراكة مع رجل الأعمال الياباني “توبو ماتسوهيسا”، ورجال الأعمال “مير تيبير”.

ويرتقب أن يكون فندق دينيرو جاهزا لفتح أبوابه في وجه العموم، خلال الربع الأول من السنة المقبلة.

وانضم دينيرو إلى قائمة المشاهير العالميين، الذين يستثمرون في المغرب، في مقدمتهم كريستيانو رونالدو، الذي يملك فرعا من سلسلة فنادقه Cr7 في مراكش.