بعد تأكد إصابة لاعبين بكورونا…العصبة الاحترافية تؤجل مباراة المغرب الفاسي وجمعية سلا لـ 3 أيام

قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، اليوم الجمعة، تأجيل مباراة المغرب الفاسي، والجمعية السلاوية، بعدما تأكدت إصابة 6 أعضاء من الفريق الفاسي بفيروس كورونا المستجد، ضمنهم لاعبون وأطر تقنية.

وأعلن فريق المغرب الفاسي أن المقابلة تأجلت، إلى الأربعاء المقبل، في الساعة الخامسة بعد الزوال، في المركب الرياضي في فاس، في حين سيجري الفريق فحوصات أخرى لجميع الحالات المخالطة، للتأكد من سلامتهم قبل استئناف التدريبات الجماعية لخوض المباراة المقبلة.

وكانت التحاليل المخبرية قد أكدت، أول أمس الأربعاء، تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 داخل فريق المغرب الفاسي، حيث أظهرت إصابة 3 لاعبين، ومدرب الفريق، الإطار الوطني، منير الجعواني، و2 من الأطر التقنية.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصابين بفيروس كورنا في فريق المغرب الفاسي نقلوا إلى المستشفى الإقليمي في مكناس، قصد إخضاعهم للعلاج، فيما يتم حصر المخالطين من طرف السلطات الصحية.