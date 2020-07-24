بؤر مهنية تستمر في الظهور في جهة الدارالبيضاء-سطات.. بؤرة صناعية في برشيد ومولاي رشيد – التفاصيل

ظهرت بؤر مهنية جديدة في جهة الدا البيضاء-سطات، اليوم الجمعة، وهذه المرة، سجلت مدينة برشيد، بؤرة في إحدى الوحدات الصناعية “كابلاج”، والتي تضم العشرات من العاملين، فضلا عن رصد بؤرة مهنية في حي “مولاي رشيد” في الدارالبيضاء.

وفي هذا الإطار، قالت نبيلة الرميلي، المديرة الجهوية في جهة الدارالبيضاء-سطات، في تصريح لـ”اليوم24″، إنه تم تسجيل بؤرة صناعية جديدة في إقليم برشيد، مبرزة أن نتائج التحاليل المخبرية، الخاصة بجميع العاملين في هذا المصنع لم تظهر بعد.

وفي الوقت نفس، أكدت نبيلة الرميلي ظهور بؤرة مهنية في أحد المصانع في حي “مولاي رشيد”، في مدينة الدارالبيضاء، مستطردة أنه لم تظهر بعد نتائج التحاليل المخبرية، الخاصة بالعاملين، مشيرة إلى أن الوحدة الصناعية المذكورة لا تضم عددا كبيرا من العاملين.

ولفتت المديرة الجهوية الانتباه إلى أن البؤر الصناعية، التي تسجل بين الفينة، والأخرى في جهة الدارالبيضاء ستستمر في الظهور، طالما هناك تجمعات لأزيد من عشرين شخصا.

وأفادت المديرية نفسها أن فيروس كوفيد-19 لا ينتقل فقط عبر الهواء، بل وسط تجمعات، لاسيما عند لمس أسطح تضم فيروس كورونا، وبالتالي، يستوجب على البيضاويين الانتباه إلى ضرورة التعقيم، وارتداء الكمامات، وكل الإجراءات، التي تنص عليها وزارة الصحة.