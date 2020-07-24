مايك تايسين يعود إلى حلبة الملاكمة بعد غياب دام 15 سنة

يعود الملاكم العالمي، مايك تايسون، إلى حلبات الملاكم، على الرغم من تقدمه في السن، لكن ذلك سيتم في نزال استعراضي، يواجه فيه روي جونز جونيور.
تايسون، صاحب 54 سنة، سيخوض المباراة الاستعراضية، المشكلة من 8 جولات، يوم 12 شتنبر المقبل، في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكة.
ومن المرتقب أن يبث النزال بين تايسون، وروي جونز جونيور على منصة “تريلر”، ليكون أول نزال لتايسون، منذ عام 2005.
ويعتبر تايسون من أساطير حلبة الملاكمة، وكان قد فاز ببطولة الوزن الثقيل وهو في عمر العشرين.
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